​НСТР ознакомился с результатами мониторинга по соблюдению норм литературного языка на телеканалах

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Национальный совет телерадиовещания (НСТР) представлены результаты мониторинга, проведенного Институтом языкознания имени Насими НАНА в связи с соблюдением азербайджанскими телеканалами норм литературного языка.

Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

По его словам, сотрудники НСТР ознакомились с результатами и провели анализ: "В настоящее время мы изучаем представленные нам результаты. После завершения анализа, НСТР представит результаты мониторинга общественности".

Т.Мамедов подчеркнул, что НСТР не намерен вмешиваться в проводимый Институтом языкознания мониторинг и представит результаты без каких-либо изменений.

Отметим, что мониторинг по соблюдению норм литературного языка на телеканалах прошел в сентябре и октябре.