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    ​НСТР ознакомился с результатами мониторинга по соблюдению норм литературного языка на телеканалах

    Структура не намерена вмешиваться в процесс мониторинга

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Национальный совет телерадиовещания (НСТР) представлены результаты мониторинга, проведенного Институтом языкознания имени Насими НАНА в связи с соблюдением азербайджанскими телеканалами норм литературного языка.

    Об этом Report сообщил руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов.

    По его словам, сотрудники НСТР ознакомились с результатами и провели анализ: "В настоящее время мы изучаем представленные нам результаты. После завершения анализа, НСТР представит результаты мониторинга общественности".

    Т.Мамедов подчеркнул, что НСТР не намерен вмешиваться в проводимый Институтом языкознания мониторинг и представит результаты без каких-либо изменений.

    Отметим, что мониторинг по соблюдению норм литературного языка на телеканалах прошел в сентябре и октябре.

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