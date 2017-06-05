Назначены члены Наблюдательного совета Фонда господдержки развития средств массовой информации - СПИСОК

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно документу, членами Наблюдательного совета Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики назначены следующие лица:

От государственных органов:

Гулиев Джамаледдин Гасан оглу - заведующий сектором работы с органами печати и информации отдела общественно-политических вопросов Администрации президента Азербайджанской Республики

Гасанов Расим Айдын оглу - руководитель группы по печатным изданиям Управления прав человека и связей с общественностью министерства юстиции Азербайджанской Республики

Гумбатов Интигам Расул оглу - заведующий сектором по связям с общественностью и работе с печатью отдела информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики

От средств массовой информации:

Гасанов Гасан Зал оглу - главный редактор "Халг газети"

Гусейнов Ильгар Мамед оглу - генеральный директор Информационного агентства "Тренд"

Гулиев Бахруз Вагиф оглу - главный редактор газеты "Сес"

От журналистских организаций:

Аскеров Рамиз Бахшали оглу - генеральный секретарь Союза журналистов Азербайджана

Мирзоев Аяз Низами оглу - председатель Общественного объединения "Сеть журналистов Азербайджана"

Рустамов Авез Джахангир оглу - председатель Общественного объединения защиты журналистов "Рух".