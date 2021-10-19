Назначен новый директор Medeniyyet TV

Назначен новый директор телеканала "Культура" (Medeniyyet TV) ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Назначен новый директор телеканала "Культура" (Medeniyyet TV) ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как сообщили Report в отделе социальных медиа и связей с общественностью AzTV, соответствующее распоряжение подписал председатель ЗАО Ровшан Мамедов.

Согласно приказу, заслуженный деятель искусств Ульвия Огтай гызы Керимова назначена директором телеканала "Культура", функционирующего при AzTV.

У. Керимова с октября 2019 года работала главным режиссером AzTV.

Отметим, что ранее телеканал возглавлял заслуженный артист Рамиль Гасымов. Приказом министра культуры Анара Керимова в 2020 году он был назначен директором Дворца Гейдара Алиева.