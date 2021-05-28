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Начало работу совместное интернет-телевидение тюркского мира

Начало работу совместное интернет-телевидение тюркского мира Сегодня начало работу совместное интернет-телевидение тюркского мира MEDIATURK TV.
Медиа
28 мая 2021 г. 16:58
Начало работу совместное интернет-телевидение тюркского мира

Сегодня начало работу совместное интернет-телевидение тюркского мира MEDIATURK TV.

Как сообщает Report, вещание телевидения охватит Азербайджан, Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, а также всю территорию компактного проживания тюрок.

Учредителями телевидения являются депутат Милли меджлиса Азербайджана Джаваншир Фейзиев и Заслуженный журналист Эльшад Эйвазлы, а главным редактором - Назрин Абдул.

Говоря о создании и целях MEDIATURK TV, Джаваншир Фейзиев отметил, что дата начала вещания канала выбрана отнюдь не случайно: “28 мая является не только дорогим днем для каждого азербайджанца, но и славной датой, оставившей глубокий след в эволюции государственности всего тюркского мира. В этот день в 1918 году было объявлено о создании первой республики тюркского мира - Азербайджанской Демократической Республики".

Соучредитель телеканала Эльшад Эйвазлы отметил, что платформа станет родным домом журналистов тюркского мира.

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Версия на азербайджанском языке Türk dünyasının ortaq internet televiziyası fəaliyyətə başladı

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