​Мир Шахин Агаев внес ясность в вопрос неподписания контракта НСТР

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Телекомпания ANS TV внесла ясность в вопрос неподписания контракта, представленного Национальным советом телерадиовещания (НСТР) в связи с оказанием материальной помощи.

В заявлении Report гендиректор компании Мир Шахин Агаев сказал, что контракт будет подписан и представлен НСТР: "Мы обдумываем вопрос... У нас появились некоторые вопросы. Национальный совет телерадиовещания всегда с особым вниманием относился к финансовым документам ANS. Поэтому мы готовим документы очень внимательно. После составления документов представим их в НСТР".

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана об оказании частным вещателям одновременной финансовой помощи, НСТР перечислил на счета 5 частных телеканалов по 333 333 маната.

В заявлении Report руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов сказал, что пока контракт подписали 5 телеканалов: "Деньги перечислены на счета заключивших контракт телеканалов - ATV, Xəzər TV, Space TV, Lider TV и Region TV. Что же касается ANS TV, телеканал пока не подписал поступивший из НСТР контракт".

Напомним, что согласно распоряжению президента Азербайджана от 12 мая 2016 года, частным телевещателям выделена единовременная финансовая помощь в размере 2 млн. манатов. Средства были поровну распределены между телеканалами ATV, ANS TV, Xəzər TV, Space TV, Lider TV, Region TV. Каждому из них причитается по 333 333 маната.