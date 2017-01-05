Микаил Аббасов: Переход к цифровому телевидению расширил круг вещания частных телеканалов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ "Переход в Азербайджане к цифровому телевещанию создал возможность для просмотра населением также и частных телеканалов".

Об этом Report заявил технический директор Производственного объединения телерадиовещания и спутниковой связи (ПО "Телерадио") министерства связи и высоких технологий Микаил Аббасов.

По его словам, раньше частные телеканалы транслировались лишь в районных центрах и городах: "Цифровое телевещание на территории страны было полностью восстановлено и каких-либо проблем нет. Сейчас в любом селе есть возможность просмотра всех 10-ти телеканалов. Хотя раньше этого не было".

М.Аббасов отметил, что в праздничные дни на созданную после приостановки аналогового телевещания "горячую линию" поступило всего 10-12 обращений: "Можно сказать, что обращения из Баку не поступали. Поступающие на данный момент обращения в основном бывают связаны с вопросами регулирования цифровых телеаппаратов".

Технический директор добавил, что в целом по стране установлено около 185-ти цифровых теледатчиков: "В Баку и районах Азербайджана в общей сложности установлено 135 цифровых теледатчика. Около 50-ти датчиков установлены на территории Нахчыванской АР. Проводятся периодические мониторинги и при выявлении слабого сигнала, на территории будут устанавливаться дополнительные датчики".