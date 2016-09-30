Михаил Гусман: На фоне новейших информационных возможностей приоритеты все равно отдаются качественной журналистике

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Для журналистов крайне важно, чтобы современные вызовы в мире соответствовали нашим информационным возможностям.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман журналистам в Баку.

"Сегодняшние технологические информационные возможности таковы, что волей-неволей влияют на журналистику. Для нас, журналистов, крайне важно, чтобы современные вызовы в мире соответствовали нашим информационным возможностям", - заявил М.Гусман.

По его словам, несмотря на наличие новейших информационных технологических возможностей, приоритеты сегодня все равно отдаются качественной журналистике.

"Очень важно, что десятки профессионалов и специалистов из различных стран приехали в Баку поделиться, как в их странах современные информационные вызовы влияют на их работу. Мы надеемся, что работа в рамках круглого стола будет вкладом в очень благородное дело, которое делает V Международный Бакинский гуманитарный форум", - подчеркнул заместитель генерального директора ТАСС.