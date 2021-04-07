Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?

Объявлены результаты конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц

Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио Азербайджана.

Как сообщает Report на заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных территориях, объявлены результаты конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц.

После обсуждений было принято решение объявить победителем конкурса ООО "Caspian International Broadcasting Company" (радиоканал "CBC FM"), обладающее по сравнению с другими претендентами возможностями вещания на разных языках, а также лучшей материально-технической базой и профессиональным персоналом.