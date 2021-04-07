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Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?

Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе? Объявлены результаты конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц
Медиа
7 апреля 2021 г. 13:52
Кто будет осуществлять региональное радиовещание в Карабахе?
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Состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио Азербайджана.

Как сообщает Report на заседании были обсуждены вопросы организации радиовещания на освобожденных территориях, объявлены результаты конкурса на открытие нового регионального радиоканала в Карабахе на рабочей частоте 102,7 МГц.

После обсуждений было принято решение объявить победителем конкурса ООО "Caspian International Broadcasting Company" (радиоканал "CBC FM"), обладающее по сравнению с другими претендентами возможностями вещания на разных языках, а также лучшей материально-технической базой и профессиональным персоналом.

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Версия на английском языке Caspian International Broadcasting Company to open regional radio in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda regional radio açacaq şirkətin adı məlum olub

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