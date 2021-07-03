Каковы преимущества новых журналистских удостоверений?

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов рассказал о преимуществах новых журналистских удостоверений.

Исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов рассказал о преимуществах новых журналистских удостоверений.

В заявлении Report А.Исмаилов сказал, что с новым удостоверением у журналистов будет много преимуществ.

"Это удостоверение будет иметь преимущества в реализации в будущем любых государственных проектов, связанных с журналистами, и в их мотивации. Владелец этого журналистского удостоверения будет иметь право пользоваться этими привилегиями", - сказал он.

А.Исмаилов также отметил, что получение журналистского удостоверения будет добровольным, будут определены требования для его получения.