Избран новый председатель Вещательного совета Общественной телерадиокомпании

18 апреля, 2017 17:04

© Report Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня прошло заседание Вещательного совета Общественной телерадиокомпании. Как сообщает Report, на заседании были рассмотрены организационные вопросы. По единогласному решению Вещательного совета Общественной телерадиокомпании, Мухтар Кязым оглу Иманов был избран председателем Вещательного совета Общественной телерадиокомпании. Отметим, что 62-летний М.Иманов является директором Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана, членом-корреспондентом НАНА. 12 лет должность председателя Вещательного совета Общественной телерадиокомпании занимал Джахангир Мамедли. Срок его полномочий истек.