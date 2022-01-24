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Исполнительный директор MEDİA: Журналистов должны обеспечивать необходимой информацией

Исполнительный директор MEDİA: Журналистов должны обеспечивать необходимой информацией 10:49
Медиа
24 января 2022 г. 11:14
Исполнительный директор MEDİA: Журналистов должны обеспечивать необходимой информацией

"Сегодня наши СМИ освещают факты, связанные с Победой, знакомят общественность с самоотверженными людьми. Однако этот процесс должен быть усовершенствованным".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов сказал на тренинге под названием "Послевоенные реалии и СМИ".

Он подчеркнул, что журналисты проявили большую самоотверженность во время Отечественной войны: "Среди них есть ставшие шехидами. Наши СМИ должны быть профессиональными. В то же время журналисты должны обеспечиваться необходимой информацией. Деятельность журналистов не ограничивается пределами страны, потому что информация не признает границ. Для этого необходимо развитие иноязычной журналистики".

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Версия на английском языке MEDIA Executive Director: Journalists must be provided with necessary information
Версия на азербайджанском языке MEDİA-nın icraçı direktoru: "Jurnalistlər zəruri məlumatlarla təmin edilməlidir"

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