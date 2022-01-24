Исполнительный директор MEDİA: Журналистов должны обеспечивать необходимой информацией

10:49

"Сегодня наши СМИ освещают факты, связанные с Победой, знакомят общественность с самоотверженными людьми. Однако этот процесс должен быть усовершенствованным".

Как передает Report, об этом исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмайлов сказал на тренинге под названием "Послевоенные реалии и СМИ".

Он подчеркнул, что журналисты проявили большую самоотверженность во время Отечественной войны: "Среди них есть ставшие шехидами. Наши СМИ должны быть профессиональными. В то же время журналисты должны обеспечиваться необходимой информацией. Деятельность журналистов не ограничивается пределами страны, потому что информация не признает границ. Для этого необходимо развитие иноязычной журналистики".