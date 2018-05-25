Информагентство "Спутник-Азербайджан" празднует трехлетие

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Сегодня информационному агентству "Спутник-Азербайджан" исполняется три года.

Как сообщает Report, агентство было создано 25 мая 2015 года.

Агентству принадлежит информационный портал на азербайджанском и русском языках, радио и современный мультимедийный центр. "Спутник-Азербайджан" входит в информационные и мультимедийные подразделения, вещающие в десятках стран. ИА "Спутник" объединяет в себе сайты на 30 языках, цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в соцсетах.

Информационное агентство Report поздравляет коллег с днем рождения, желает им крепкого здоровья и творческого долголетия!