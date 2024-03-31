Haber Global подготовил сюжет с церемонии захоронения жертв Ходжалинского геноцида

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о захоронении жертв Ходжалинского геноцида на недавно созданной Аллее шехидов в Ходжалы.

Турецкий телеканал Haber Global подготовил репортаж о захоронении жертв Ходжалинского геноцида на недавно созданной Аллее шехидов в Ходжалы.

Как передает Report , автор материала подчеркивает, что спустя 32 года были захоронены останки семерых человек.

Отмечается, что после проведенных 19-20 сентября 2023 года антитеррористических мероприятий Азербайджан восстановил контроль над городом Ходжалы, где при раскопках во время восстановительных и созидательных работ были обнаружены человеческие останки. Всего в массовом захоронении было обнаружено останки девяти человек, семеро из них были захоронены сегодня.

В репортаже сообщается, что во время Ходжалинской трагедии в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года были зверски убиты 613 человек, 1 275 мирных жителей были взяты в заложники.

Подробнее в видеоматериале: