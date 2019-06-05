Главред Report: Читатели устали от кричащих заголовков - ВИДЕО

Национальный государственный телеканал "Беларусь 1" подготовил материал "От кликбейта до фейка", посвященный проблеме фейк ньюс в медиа.

Авторы материала отмечают, что "фейк ньюс" или фальшивые новости не придуманы в наше время, но если могучая медийная система XX века, особенно во времена холодной войны в противостоянии Запада и Востока трансформировала реальность, отталкиваясь от какой-то константы и истинного положения вещей, то сегодня на эту точку опоры даже не оглядываются. Авторы задаются вопросом:

- Кто заставляет вас кликнуть по заголовку и как дипломатию и экономику будущего определяют фейк новости?

- Почему подобный информационный продукт с появлением социальных сетей превратился в действенный способ наращивания аудитории?

- Кто пропускает фейки в респектабельные качественные СМИ?

С данными вопросами авторы материала обратились к экспертам в области медиа на полях европейского издательского конгресса в Вене.

Издатель из Австрии, организатор европейского издательского конгресса конгресса Иоганн Оберауэр (Johann Oberauer) отметил, что Facebook и Google являются cвоего рода пиратами на горизонте: "Многие СМИ уже подверглись нападению и утонули. А оставшиеся с опозданием стали звать на помощь политический класс. Везде настоящие журналисты и общество сталкиваются с проблемой фейковых новостей, ситуация усложняется ухудшением отношения к СМИ вплоть до откровенной вражды ведущих политиков многих стран. Мы должны быть осторожными и научиться управлять этими процессами. Возможно, нужны некие дополнительные правила, я не знаю. Но мы должны научиться принимать эти вызовы".

Организатор европейского издательского конгресса конгресса Иоганн Оберауэр

Главный редактор информационного агентства Report Мурад Алиев в свою очередь отметил, что общество уже устало от кричащих новостей и сенсационных заголовков: "Поэтому люди все больше делают fact checking – ищут подтверждения для новости".

По его словам, читатели все чаще обращаются к традиционным СМИ для подтверждения той или иной новости: "В нашем информационном агентстве Report.az каждое утро мы осуществляем планирование материалов, тем, над которыми будем работать, и теперь каждый день часть своего времени мы вынуждены выделить на подтверждение новостей, которые распространяются в сети. На это уходит много усилий и времени. Но мы должны проверить и обосновать каждую новость, которая волнует общество. Потому что люди, как только читают информацию в Facebook, сразу же начинают ее обсуждать".

Среди плюсов социальных медиа М.Алиев отметил оперативность и скорость распространения информации: "Мы моментально знаем, где какая проблема существует. То есть если раньше, например, какая-то проблема возникала, и мы через день или два об этом узнавали, то сейчас буквально человек выходит на свой балкон, снимает происшествие и публикует. И уже моментально должны связаться с различными структурами и выяснять происхождение этих проблем".

Главный редактор информационного агентства Report Мурад Алиев

В конце материала авторы подытоживают, что журналистика, конечно, не умирает, она просто становится другой в условиях, где все меньше монополистов от медиа, но где все еще главный критерий – это стиль, грамотность, смелость и информированность.