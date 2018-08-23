Facebook заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранности данных

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Facebook с марта после скандала вокруг компании Cambridge Analytica прекратили работу более чем 400 приложений в соцсети из-за опасений относительно сохранности личных данных пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении компании.

"С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее", - отмечается в заявлении.

В Facebook также уточнили, что, согласно новым правилам в соцсети, если пользователь в течение 90 дней не заходил в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем. В заявлении также уточняется, что прекращена работа в соцсети приложения myPersonality. Представители последнего, как отмечается, ненадлежащим образом предоставляли данные о пользователях третьей стороне и отказались пройти проверку Facebook. Представители соцсети сообщили, что уведомят об этом примерно 4 млн пользователей myPersonality, чьи данные могли быть переданы другим компаниям.