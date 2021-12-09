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Две статьи Уголовного кодекса могут быть декриминализированы

Две статьи Уголовного кодекса могут быть декриминализированы С принятием нового законопроекта "О медиа" утратят силу законы "О телевизионном вещании" и "О СМИ”
Медиа
9 декабря 2021 г. 11:59
Две статьи Уголовного кодекса могут быть декриминализированы
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С принятием нового законопроекта "О медиа" утратят силу законы "О телевизионном вещании" и "О СМИ”.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по развитию медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на встрече с руководителями и представителями ряда медиа.

По его словам, ведется серьезная работа и в связи с диффамацией (распространение не соответствующей действительности информации, в том числе порочащего характера): "В настоящее время продолжается разработка этого документа".

"Также продолжаются работы по исключению из Уголовного кодекса статей 147 (Клевета), 148 и 148.1 (Оскорбление)", - сказал А.Исмаилов.

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