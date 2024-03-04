Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя

Завершился конкурс на представлении общенациональной лицензии наземного радиовещателя.

Завершился конкурс на представлении общенациональной лицензии наземного радиовещателя.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете Азербайджана, прием конкурсной документации, объявленный Советом 23 января 2024 года, завершен.

На конкурс подали документы 2 претендента:

- Общество с ограниченной ответственностью "Sağlam Media" (название радиоканала: "Sağlam Radio")

- Общество с ограниченной ответственностью "Orion Sky" (название радиоканала: "Həyat FM")

В соответствии со статьей 52.4 Закона Азербайджанской Республики "О медиа" в течение следующих 10 рабочих дней будут рассмотрены представленные документы и приняты решения о допуске заявителей к конкурсу или об отказе в допуске к конкурсу.