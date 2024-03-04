О нас

Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя

Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя Завершился конкурс на представлении общенациональной лицензии наземного радиовещателя.
Медиа
4 марта 2024 г. 20:28
Два радиоканала подали заявку на получение общенациональной лицензии наземного радиовещателя

Завершился конкурс на представлении общенациональной лицензии наземного радиовещателя.

Как сообщили Report в Аудиовизуальном совете Азербайджана, прием конкурсной документации, объявленный Советом 23 января 2024 года, завершен.

На конкурс подали документы 2 претендента:

- Общество с ограниченной ответственностью "Sağlam Media" (название радиоканала: "Sağlam Radio")

- Общество с ограниченной ответственностью "Orion Sky" (название радиоканала: "Həyat FM")

В соответствии со статьей 52.4 Закона Азербайджанской Республики "О медиа" в течение следующих 10 рабочих дней будут рассмотрены представленные документы и приняты решения о допуске заявителей к конкурсу или об отказе в допуске к конкурсу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ümumölkə yerüstü radio yayımçısı lisenziyası üçün iki radiokanal müraciət edib

Самое важное

Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi