Дмитрий Киселев объявлен персоной нон грата в Молдавии

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" (прежнее название - РИА Новости) Дмитрий Киселев и корреспондент ВГТРК Андрей Кондрашов объявлены персонами нон грата в Молдавии.

"Эти лица упомянуты в списке иностранных граждан, пребывание которых на территории Молдавии запрещено. Соответствующее решение вынесено Бюро по миграции и убежищу. Насколько я знаю, запрет Киселеву и Кондрашову введен на пять лет", - цитирует главу пресс-службы МВД Алину Мерлич РИА Новости.

Дмитрий Киселев ведет на телеканале "Россия-1" итоговые воскресные новости. Андрей Кондрашов презентовал на прошлой неделе на этом же канале фильм "Крым. Возвращение на Родину", значительную часть которого составляет интервью президента Владимира Путина о его личном участии в мартовских событиях 2014 года в Крыму.

Ранее президент Молдавии Николай Тимофти призывал запретить въезд в страну ряду российских депутатов, которые, по его словам, "вмешиваются во внутренние дела Молдавии", передает Report со ссылкой на Би-би-си.