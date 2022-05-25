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В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека

В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека.
Медиа
25 мая 2022 г. 10:57
В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека

В Азербайджане на телевидении и радио работают 4374 человека.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные рынка аудиовизуальной индустрии в Азербайджане за 2021 год.

Отмечено, что из них 4011 человек заняты на телевидении, а 363 - на радио.

На государственных телевидении и радио (AZTV, Mədəniyyət TV, İdman TV, İTV, İctimai Radio, Azərbaycan Radiosu) работают 1920 человек, а на частных (Space TV, ATV, Xəzər TV, ARB, ARB 24, CBC Sport TV, Real TV, Space Radio, Azad Azərbaycan Radio, 106FM, Xəzər FM, Araz Radio, Media FM, Radio Enerji, Radio TMB, ASAN Radio, Avto FM) - 2454 человека.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda televiziya və radiolarda çalışanların sayı açıqlanıb

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