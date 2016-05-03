Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Cегодня отмечают Всемирный день свободы печати. Как сообщает Report, в этом году Всемирный день свободы печати посвящен роли свободной прессы в обеспечении устойчивого развития.

Главное мероприятие, организуемое ЮНЕСКО по этому случаю, пройдет в Хельсинки. В нем примут участие Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова и президент Финляндии Саули Ниинистё.

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.