Британский военный корреспондент: Современная журналистика нуждается в большем количестве женщин-репортеров

Алматы. 22 мая. REPORT.AZ/ Современная журналистика нуждается в большем количестве женщин-репортеров, так как они видят войну по-другому.

Как передает Report, об этом заявила британский военный корреспондент, продюсер, режиссер Шахида Туляганова на мастер-классе «Ведение репортажей из конфликтных зон» в Алматы.

«Не надо рассказывать про общую картину. Никому не интересно, как летают ракеты и какие пули используются. Я часто говорю об этом своим молодым коллегам. Ты стоишь на земле и рассказываешь, что там происходит – всё. Не наша работа - рассказывать о военной тактике, наша работа - рассказывать про людей», - заявила Ш.Туляганова.

По ее словам, современная журналистика нуждается в большем количестве женщин-репортеров в «горячих точках», так как они видят войну по-другому.

«Мужчины рассказывают о том, как войнушка идет, их захватывает театр военных действий. Женщины же сразу идут в деревни, к людям, рассказывают об их жизни. Сейчас стало больше женщин в зонах военных действий и, я думаю, что это хорошо», - подчеркнула военкор.

Ш.Туляганова отметила, что в свое время занималась освещением проблемы мусульман-рохинджа.

«700 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш за 2 недели! Это просто цифра. Наша задача дать цифре лицо. Рассказать о женщинах переживших насилие, людях потерявших все. И в этих тысячах мы ищем людей, которые рассказывают свои истории», - сказала она.