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Baku TV начал вещание на платформе CityNet

Baku TV начал вещание на платформе CityNet Baku TV добавлен в список каналов провайдера CityNet, предоставляющего услуги высокоскоростного фиксированного оптического интернета, домашней телефонной линии и цифрового телевидения.
Медиа
15 мая 2023 г. 20:40
Baku TV начал вещание на платформе CityNet

Baku TV добавлен в список каналов провайдера CityNet, предоставляющего услуги высокоскоростного фиксированного оптического интернета, домашней телефонной линии и цифрового телевидения.

Как сообщает Report, Baku TV, который с 2018 года работает в качестве интернет-вещателя, с сегодняшнего дня доступен для абонентов CityNet IPTV.

Baku TV предоставляет широкий спектр контента с репортажами с места событий, эксклюзивными интервью, авторскими программами и исследованиями, которые доводят до зрителя важные и актуальные события, происходящие в стране и мире.

Отметим, что в ноябре 2022 года аудиовизуальным Советом Baku TV была выдана лицензия вещателя платформы, который не осуществляет спутниковое вещание.

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Версия на азербайджанском языке "Baku TV" "CityNet"də yayıma başlayıb

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