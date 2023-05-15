Baku TV начал вещание на платформе CityNet

Baku TV добавлен в список каналов провайдера CityNet, предоставляющего услуги высокоскоростного фиксированного оптического интернета, домашней телефонной линии и цифрового телевидения.

Baku TV добавлен в список каналов провайдера CityNet, предоставляющего услуги высокоскоростного фиксированного оптического интернета, домашней телефонной линии и цифрового телевидения.

Как сообщает Report, Baku TV, который с 2018 года работает в качестве интернет-вещателя, с сегодняшнего дня доступен для абонентов CityNet IPTV.

Baku TV предоставляет широкий спектр контента с репортажами с места событий, эксклюзивными интервью, авторскими программами и исследованиями, которые доводят до зрителя важные и актуальные события, происходящие в стране и мире.

Отметим, что в ноябре 2022 года аудиовизуальным Советом Baku TV была выдана лицензия вещателя платформы, который не осуществляет спутниковое вещание.