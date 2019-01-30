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    AzTV объявил опрос котировок на закупку питьевой воды

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Закрытое акционерное общество "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) объявило опрос котировок по закупке природной питьевой воды в бутылях из поликарбоната (емкость 19 литров).

    Как сообщает Report, участникам предлагается представить свои предложения в письменной форме.

    Участники могут получить свод требований по адресу город Баку, ул. М.Гусейна,1. Претенденты на участие должны представить документы по вышеуказанному адресу до 18.00 часов 7 февраля. Конверты с предложениями претендентов откроются 8 февраля в 15.00. Претенденты и их полномочные представители могут принять участие в процедуре открытия конвертов.

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