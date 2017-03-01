АЗЕРТАДЖ: 97 лет на информационном пространстве

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ 1 марта исполняется 97 лет со дня создания Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ). Его деятельность и судьба, охватывающие значительный период, органически связаны с историей Азербайджана. Суровые ветры и волнения времени, естественно, не обошли стороной и АЗЕРТАДЖ – первое национальное новостное агентство страны: его название менялось восемь раз, в определенные периоды была отнята самостоятельность, оно функционировало в условиях строгой цензуры. Наконец, после восстановления Азербайджаном государственной независимости АЗЕРТАДЖ вступил в совершенно иной, качественно новый этап своего развития.

Новейшая страница успеха истории АЗЕРТАДЖ

В 2016 году в летопись агентства, прошедшего почти столетний сложный и славный путь, была вписана новая страница успеха. АЗЕРТАДЖ одновременно принимал два крупных мероприятия – V Всемирный конгресс новостных агентств и XVI Генеральную ассамблею Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA). В престижном международном мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева, приняли участие около 200 руководителей и представителей 130 новостных агентств 80 стран, международные медиа-эксперты, официальный представитель ООН-ЮНЕСКО, а также сотрудники региональных медиа-структур. Блестящая речь Президента Ильхама Алиева на совместной церемонии открытия этих мероприятий, его встреча с группой участников Конгресса вызвали большой резонанс. Профессионалы, определяющие информационную политику мира, чрезвычайно высоко оценили эрудицию главы государства, его точную логику, креативный подход к отношениям между обществом, государством и медиа. Проведенные в Баку мероприятия международных медиа-структур освещали более 150 новостных агентств мира.

Таким образом, к АЗЕРТАДЖ перешло председательство как во Всемирном конгрессе новостных агентств, так и в OANA. Агентство будет руководить обеими структурами до 2019 года.

Организация АЗЕРТАДЖ заняла целый год

Обратимся к истории. 3 марта 1919 года на заседании Совета министров – правительства Азербайджанской Демократической Республики на обсуждение был вынесен вопрос об организации Азербайджанского телеграфного агентства. На заседании был заслушан доклад председателя Совета министров Фатали Хана Хойского об этом и организация агентства поручена министру народного просвещения Насиб беку Усуббекову. Впоследствии эти полномочия были отняты у Министерства просвещения и возложены на Министерство почт и телеграфов. Во второй половине 1919 года были подготовлены законопроект о создании АЗЕРТАДЖ и положение агентства.

АЗЕРТАДЖ смог функционировать как самостоятельное агентство лишь два месяца

2 февраля 1920 года проект штатов и положение агентства после обсуждения на заседании национального правительства были представлены парламенту.

На заседании парламента, проведенном 23 февраля, депутаты Ага Эминов и Ага Ашуров еще раз обосновали необходимость создания АЗЕРТАДЖ.

Наконец, 1 марта 1920 года стало функционировать первое национальное новостное агентство Азербайджана. 2 марта в газете "Азербайджан" за подписью "АЗЕРТАДЖ" были опубликованы первые новости. Однако, как самостоятельное агентство, он смог функционировать лишь два месяца. 28 апреля того года с падением Азербайджанской Демократической Республики начались тревожные и трудные дни АЗЕРТАДЖ.

АЗЕРТАДЖ стал филиалом Российского телеграфного агентства (РОСТА)

В первые месяцы установления советской власти в Азербайджане АЗЕРТАДЖ, хотя формально и сохранил самостоятельность, по сути, стал филиалом Российского телеграфного агентства (РОСТА). Подписанным 9 июня 1920 года Нариманом Наримановым декретом о создании Центральной коллегии печати Азербайджана агентство было включено в коллегию под названием АзКавРоста. Большую роль в организации информационной работы в агентстве сыграл председатель коллегии, известный журналист Агабаба Юсифзаде.

В 1921 году агентство было реорганизовано на базе КавРоста. В августе того же года АЗЕРТАДЖ был переименован АзерТА. В 1922 году, после образования СССР, АзерТА стал функционировать как филиал Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС). Спустя некоторое время, в марте 1923 года, была создана Закавказская Федерация, и информационные агентства трех республик Южного Кавказа были объединены под названием ЗакТА. А в 1936 году АзерТА восстановил свою деятельность как самостоятельное средство информации.

Возрождение АЗЕРТАДЖ началось с 1969 года

В 1969 году, когда великий лидер Гейдар Алиев пришел к политическому руководству в Азербайджане, во всех сферах жизни республики началось возрождение. Национальное новостное агентство, именуемое в то время Азеринформ, также вступило в новый этап своего развития. В 1970-х годах, когда ТАСС впервые приступил к полной компьютеризации головного офиса в Москве, в знак уважения к Гейдару Алиеву в числе союзных республик после Укринформа оснастил Азеринформ современными компьютерами того времени марки "Видеотон", а затем "Оливетти".

После восстановления государственной независимости Азербайджана было возвращено историческое название агентства, которое в период советской власти менялось 8 раз: с 3 марта 1995 года оно стало называться Государственным телеграфным агентством при Кабинете министров, а с 17 января 2000 года – Азербайджанским государственным телеграфным агентством. Наконец, Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 февраля 2015 года оно было переименовано в Азербайджанское государственное информационное агентство.

Сегодня АЗЕРТАДЖ выпускает информацию на 7 языках и видеоновости на 5 языках

Сегодня АЗЕРТАДЖ ежедневно непрерывно распространяет оперативную информацию на азербайджанском, английском, русском, французском, немецком, арабском и китайском языках. Сюда входят ежемесячно более 10 тысяч новостей, 50 тысяч фото, 1400 видеоновостей, а также инфографических материалов. АЗЕРТАДЖ является единственным в регионе агентством, распространяющим информацию на 7 языках и видеоновости на 5 языках. Агентство, оперативно освещающее события и новшества, происходящие во всех сферах жизни страны, одновременно в период глобализации информации добилось пропаганды успехов независимого Азербайджана на более широком географическом пространстве. В настоящее время новости агентства распространяются более чем в 100 странах мира. АЗЕРТАДЖ добивается этого как посредством функционирующих за рубежом корпунктов, так и благодаря международным медиа-структурам, участником которых является, и зарубежных информационных агентств, с которыми сотрудничает. В 2004 году АЗЕРТАДЖ был принят в члены Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, а в 2008 году – в Европейский альянс новостных агентств (EANA). Он является одним из учредителей Ассоциации национальных информационных агентств (AНИА) стран-участниц Содружества независимых государств, Объединения тюркоязычных новостных агентств (ТКА), Ассоциации национальных новостных агентств стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (BSANNA), в 2011-2013 годах председательствовал в BSANNA.

АЗЕРТАДЖ сотрудничает с информационными агентствами 45 стран

АЗЕРТАДЖ подписал договоры с национальными информационными агентствами 45 стран мира и успешно сотрудничает с ними. Его корпункты созданы в 21 стране, а также во всех регионах республики.

В таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, YouTube функционируют профили АЗЕРТАДЖ на семи языках.

В условиях нынешнего медиа-бума и конкуренции с социальными сетями АЗЕРТАДЖ для сохранения и укрепления своего места на информационном пространстве оперативно реагирует на вызовы нашего времени, старается строить свою деятельность на основе новейших технологий производства новостей и передового мирового опыта. Его творческий и технический потенциал находится на уровне, позволяющем справиться с этой задачей.