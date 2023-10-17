Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в сфере медиа

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым.

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Встреча состоялась в Бишкеке в рамках 5-го заседания министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств по вопросам медиа и информации.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества, состоялся обмен мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для реализации "Дорожной карты" по развитию сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Узбекистаном.

Узбекская сторона выразила удовлетворение участием в Шушинском глобальном медиафоруме, который планируется сделать традиционным, и выразила заинтересованность в участии в следующих форумах.