О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в сфере медиа

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в сфере медиа Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым.
Медиа
17 октября 2023 г. 18:20
Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в сфере медиа

Исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов встретился с генеральным директором Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Узбекистана Асаджоном Ходжаевым.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития медиа Азербайджана.

Встреча состоялась в Бишкеке в рамках 5-го заседания министров и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств по вопросам медиа и информации.

На встрече были обсуждены перспективы расширения сотрудничества, состоялся обмен мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для реализации "Дорожной карты" по развитию сотрудничества в сфере медиа между Азербайджаном и Узбекистаном.

Узбекская сторона выразила удовлетворение участием в Шушинском глобальном медиафоруме, который планируется сделать традиционным, и выразила заинтересованность в участии в следующих форумах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Özbəkistan arasında media sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района
17 октября 2023 г. 17:20
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения
17 октября 2023 г. 14:22
По итогам реализации I этапа программы Великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
По итогам реализации I этапа программы "Великого возвращения" в Карабахе и Восточном Зангезуре будут проживать 140 тыс. человек
17 октября 2023 г. 14:04
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
Президент Азербайджана: На примере Физули весь мир должен увидеть, что такое зверство армян
17 октября 2023 г. 14:00
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
Президент: Реализуемые в Физули проекты устанавливают новые правила принципов градостроительства в мире
17 октября 2023 г. 13:36
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
Президент Азербайджана: Первый градостроительный проект мы реализуем в Физули
17 октября 2023 г. 13:29
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
МККК: В Ханкенди и близлежащих районах будут проведены работы по эксгумации
17 октября 2023 г. 13:13
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
Стали известны имена жителей Мешали, в убийстве которых обвиняется Вагиф Хачатурян
17 октября 2023 г. 12:15
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
Сегодня - третья годовщина со дня освобождения Физули от оккупации
17 октября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi