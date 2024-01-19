Аудиовизуальный совет в прошлом году отозвал лицензии девяти компаний

В 2023 году Аудиовизуальный совет аннулировал лицензии девяти компаний.

В 2023 году Аудиовизуальный совет аннулировал лицензии девяти компаний.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете совета.

Аудиовизуальный Совет отозвал лицензии для аудиовизуальных медиа субъектов, не являющихся действующими, а также не идентифицированных как действующие.

В течение года соответствующими решениями Аудиовизуального совета аннулированы лицензия ООО Caspium Group на деятельность, обеспечивающую трансляцию иностранных теле- и радиоканалов посредством кодированных устройств через спутник, лицензии компании Media Art, ООО Metronet, ООО Albax TV, ООО "Şam", ООО Real Telecom, ООО RA Technologies на кабельное сетевое вещание с числом абонентов до 5000, а также лицензии ООО Izone и ООО Startelekom на обеспечение деятельности оператора универсальной платформы.