О нас

Аудиовизуальный совет в прошлом году отозвал лицензии девяти компаний

Аудиовизуальный совет в прошлом году отозвал лицензии девяти компаний В 2023 году Аудиовизуальный совет аннулировал лицензии девяти компаний.
Медиа
19 января 2024 г. 12:46
Аудиовизуальный совет в прошлом году отозвал лицензии девяти компаний

В 2023 году Аудиовизуальный совет аннулировал лицензии девяти компаний.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете совета.

Аудиовизуальный Совет отозвал лицензии для аудиовизуальных медиа субъектов, не являющихся действующими, а также не идентифицированных как действующие.

В течение года соответствующими решениями Аудиовизуального совета аннулированы лицензия ООО Caspium Group на деятельность, обеспечивающую трансляцию иностранных теле- и радиоканалов посредством кодированных устройств через спутник, лицензии компании Media Art, ООО Metronet, ООО Albax TV, ООО "Şam", ООО Real Telecom, ООО RA Technologies на кабельное сетевое вещание с числом абонентов до 5000, а также лицензии ООО Izone и ООО Startelekom на обеспечение деятельности оператора универсальной платформы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən il teleradio yayımı həyata keçirən 9 şirkətin lisenziyası ləğv edilib

Самое важное

Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
Грузия экстрадировала в Азербайджан находящегося в международном розыске гражданина
19 января 2024 г. 11:58
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Председатель комитета ММ: Законопроект О репродуктивном здоровье дорабатывается
Председатель комитета ММ: Законопроект "О репродуктивном здоровье" дорабатывается
18 января 2024 г. 12:26
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
Милли Меджлис ответил на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции
18 января 2024 г. 10:51
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi