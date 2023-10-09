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Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV

Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV в связи с нарушением требований закона "О медиа".
Медиа
9 октября 2023 г. 12:53
Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV

Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV в связи с нарушением требований закона "О медиа".

Как сообщили Report в совете, решение было принято по итогам онлайн-заседания, в ходе которого обсуждалось нарушение телеканалом требований статьи 14.1.14 закона "О медиа" (сведения о виновности лица не должны публиковаться (распространяться) без наличия решения суда) в эфире от 04.10.2023 года.

Аудиовизуальный совет предупредил ООО "Независимую телерадиокомпанию Space", что в случае повторения подобной ситуации будут применены административные санкции.

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