Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV

Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV в связи с нарушением требований закона "О медиа".

Аудиовизуальный совет Азербайджана сделал предупреждение телеканалу Space TV в связи с нарушением требований закона "О медиа".

Как сообщили Report в совете, решение было принято по итогам онлайн-заседания, в ходе которого обсуждалось нарушение телеканалом требований статьи 14.1.14 закона "О медиа" (сведения о виновности лица не должны публиковаться (распространяться) без наличия решения суда) в эфире от 04.10.2023 года.

Аудиовизуальный совет предупредил ООО "Независимую телерадиокомпанию Space", что в случае повторения подобной ситуации будут применены административные санкции.