Аскер Алиоглу: Мой брат был профессионалом своего дела и патриотом

Журналист Аскер Алиоглу поделился своими воспоминаниями о своем брате Магерраме Ибрагимове, погибшем при исполнении своих профессиональных обязанностей журналиста на встрече со студентами Медиа-школы Report.

Журналист Аскер Алиоглу поделился своими воспоминаниями о своем брате Магерраме Ибрагимове, погибшем при исполнении своих профессиональных обязанностей журналиста на встрече со студентами Медиа-школы Report.

"Во время Великой Отечественной войны Магеррам был командирован на фронт, а после победы - на освобожденные территории. По словам очевидцев и коллег, вместе с солдатами Магеррам ходил в самые опасные районы. Это говорит о его патриотизме, смелости и отношении к своей профессии”, – сказал Алиоглу.

Аскер Алиоглу также рассказал о своем собственном опыте журналиста.

“Как журналист я побывал в десятках стран мира, освещал многие мероприятия, проводимые по государственной линии. Я участвовал во встречах с президентами, лидерами разных стран. Я всегда буду помнить эти интересные встречи".

Аскер Алиоглу (Ибрагимов) родился в 1972 году в селе Арданыш Гейчинского района. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Академию государственного управления при президенте Азербайджана, а также курсы по журналистике в Австрии, участвовала в семинарах. С 1992 по 2010 год работал в Азербайджанском государственном информационном агентстве (АЗЕРТАДЖ) от корреспондента до главного редактора, а также входил в президентский пул.

Работал в редакции газеты "Республика”, главным редактором информационного агентства “SalamNews”, редактором сайта "ANS Press". Является лауреатом премии ”Золотое перо“, награжден президентом Азербайджана медалью” Терегги".