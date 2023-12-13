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Гость медиа-школы Report Анар Азизов рассказал о проблемах современной журналистики

Гость медиа-школы Report Анар Азизов рассказал о проблемах современной журналистики Очередным гостем медиа-школы Report стал директор информационного агентства “Интерфакс-Азербайджан” Анар Азизов.
Медиа
13 декабря 2023 г. 17:39
Гость медиа-школы Report Анар Азизов рассказал о проблемах современной журналистики

Очередным гостем медиа-школы Report стал генеральный директор информационного агентства “Интерфакс-Азербайджан” Анар Азизов.

Как сообщает Report, в ходе беседы со студентами медиа-школы Азизов рассказал о проблемах современной журналистики и принципах, которых должен придерживаться профессиональный журналист в отношениях с собеседниками.

По его словам, наиболее важными аспектами при написании статьи являются ее краткость и информативность.

"Полученную информацию необходимо обработать, и представить читателю простым и доступным языком. Журналист должен сделать так, чтобы простой обыватель понимал написанное", - сказал он.

Азизов отметил, что в информационных агентствах существует набор определенных стандартов, которых должен придерживаться журналист: "Однако в большинстве случаев статьи в СМИ пишутся по принципу “ножниц”. Он заключается в том, что текст должен быть максимально компактным, но в то же время максимально информативным".

Гендиректор агентства также подчеркнул, что при написании статьи немало важную роль играют заголовки.

“Заголовки – это бич новостей. Заголовок не должен быть огромным и отпугивать читателя. Он должен быть емким и кратким”, - сказал Азизов.

Говоря об отношениях между журналистом и его собеседником Азизов рассказал, что некоторые представители СМИ ведут себя эгоистично и не могут расположить к себе собеседника.

"Важно наладить контакт с человеком, который служит источником информации. Журналист не должен быть эгоистом, он должен понимать настроение интервьюируемого, уметь расположить его к себе. Это ключ к написанию эксклюзивной статьи или репортажа. Кроме того, журналист не должен раскрывать анонимные источники ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Анар Азизов работает в "Интерфакс-Азербайджан" с 2003 года. В 2015 году был назначен главным редактором, а в 2018 году - генеральным директором агентства.

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Версия на английском языке ФотоAnar Azizov at Report Media School: News should not tire readers
Версия на азербайджанском языке ФотоAnar Əzizov Report Media Məktəbində: "Xəbər oxucunu yormamalıdır"

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