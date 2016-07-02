В Великобритании скончался поэт Джеффри Хилл

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Английский поэт Джеффри Хилл скончался на 85-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщила его вдова Элис Гудман.

"Пожалуйста, помолитесь за упокой души моего мужа Джеффри Хилла, который умер вечером в четверг внезапно, не испытав боли и страха", - написала она в Twitter.

Хилла провозглашали величайшим современным поэтом среди тех, кто писал на английском языке. Эндрю Моушен называл своего коллегу одним из величайших английских писателей за последние 70 лет. Характеристику "величайшего из всех живущих поэтов" Хилл также получил от Майкла Гоува.

Отметим, что в 2012 году королева Великобритании Елизавета II возвела Джеффри Хилла в рыцари-бакалавры Британской империи. К тому моменту он занимал должность профессора поэзии Оксфордского университета.