14 июля перед музейно-мавзолейным комплексом Молла Панаха Вагифа в Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа.
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На мероприятии выступил первый заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, который выразил удовлетворение участием в столь масштабном мероприятии в Шуше.
Сообщив, что Дни поэзии Вагифа проводятся на ежегодной основе, Ч.Абдуллаев рассказал о творчестве Моллы Панаха Вагифа.
В мероприятии также приняли участие руководитель Фонда тюркской литературы Серхад Кабаклы, народный поэт Азербайджана Вахид Азиз, народный артист Узбекистана Хуршуд Даврон, секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт-публицист Рашад Меджид, поэт-переводчик Салим Бабуллаоглу.
Они рассказали о чарующей природе города Шуша, о значимости города как "Культурной столицы Тюркского мира".
Затем прозвучали стихи о патриотизме, посвященные Шуше. Мероприятие продолжилось концертной программой известных артистов Азербайджана.