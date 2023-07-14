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В Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа

В Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа 14 июля перед музейно-мавзолейным комплексом Молла Панаха Вагифа в Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа.
Литература
14 июля 2023 г. 22:51
В Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа

14 июля перед музейно-мавзолейным комплексом Молла Панаха Вагифа в Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа.

Как передает Report, в церемонии приняли участие государственные и правительственные официальные лица, известные деятели науки и культуры республики, члены Союза писателей Азербайджана, молодые писатели, поэты.

На мероприятии выступил первый заместитель председателя Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, который выразил удовлетворение участием в столь масштабном мероприятии в Шуше.

Сообщив, что Дни поэзии Вагифа проводятся на ежегодной основе, Ч.Абдуллаев рассказал о творчестве Моллы Панаха Вагифа.

В мероприятии также приняли участие руководитель Фонда тюркской литературы Серхад Кабаклы, народный поэт Азербайджана Вахид Азиз, народный артист Узбекистана Хуршуд Даврон, секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт-публицист Рашад Меджид, поэт-переводчик Салим Бабуллаоглу.

Они рассказали о чарующей природе города Шуша, о значимости города как "Культурной столицы Тюркского мира".

Затем прозвучали стихи о патриотизме, посвященные Шуше. Мероприятие продолжилось концертной программой известных артистов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Vaqif Poeziya Günlərinin açılışı olub

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