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    В Польше установят мемориальную доску, посвященную Аббасгулу Аге Бакиханову

    Посол Гасан Гасанов встретился с руководством Любельского района

    Варшава. 2 мая. REPORT.AZ/ В школе имени Н.Коперника в Любельском районе Польши установят мемориальную доску, посвященную Аббасгулу Аге Бакиханову и Н.Копернику.

    Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Польше, для проведения переговоров по поводу установки мемориальной доски посол Азербайджана в этой стране Гасан Гасанов посетил указанный район.

    В ходе визита он встретился с руководителем Любельского района Павелом Пикула, директором школы имени Н.Коперника Элжбиэтой Кашликовски и пр.

    Как результат встреч, открытие мемориальной доски запланировано на 6 июня.

    Отметим, что ежегодно в этот день в школе имени Н.Коперника отмечается День науки. Предстоящее в этом году мероприятие будет посвящено азербайджанскому ученому, мыслителю А.А.Бакиханову.  

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