В Польше установят мемориальную доску, посвященную Аббасгулу Аге Бакиханову

Варшава. 2 мая. REPORT.AZ/ В школе имени Н.Коперника в Любельском районе Польши установят мемориальную доску, посвященную Аббасгулу Аге Бакиханову и Н.Копернику.

Как сообщили восточноевропейскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Польше, для проведения переговоров по поводу установки мемориальной доски посол Азербайджана в этой стране Гасан Гасанов посетил указанный район.

В ходе визита он встретился с руководителем Любельского района Павелом Пикула, директором школы имени Н.Коперника Элжбиэтой Кашликовски и пр.

Как результат встреч, открытие мемориальной доски запланировано на 6 июня.

Отметим, что ежегодно в этот день в школе имени Н.Коперника отмечается День науки. Предстоящее в этом году мероприятие будет посвящено азербайджанскому ученому, мыслителю А.А.Бакиханову.