Умер Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий, сообщает Report со ссылкой на РБК.

На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Как передает Report со ссылкой на РБК, о кончине сатирика сообщили его близкие.

Что стало причиной смерти - не уточняется.

В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.