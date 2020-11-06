О нас
Report Georgia
Аудио новости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий, сообщает Report со ссылкой на РБК.
Литература
189
6 ноября 2020 г. 16:38
Умер Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался писатель и сатирик Михаил Жванецкий. Как передает Report со ссылкой на РБК, о кончине сатирика сообщили его близкие.

Что стало причиной смерти - не уточняется.

В начале октября он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Народный артист России и Украины Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 60-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина. За это время он написал более 300 миниатюр и монологов для актеров Романа Карцева и Виктора Ильченко, с которыми в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mixail Jvanetski vəfat edib

Новости партнеров

Самое важное

Премьер-министр Азербайджана призвал страны СНГ осудить действия Армении
Премьер-министр Азербайджана призвал страны СНГ осудить действия Армении
6 ноября 2020 г. 14:06
Видеокадры села Амирханлы Зангиланского района
Видеокадры села Амирханлы Зангиланского района
6 ноября 2020 г. 14:02
Президент Азербайджана выступит на специальной сессии ООН
Президент Азербайджана выступит на специальной сессии ООН
6 ноября 2020 г. 10:16
Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»
Хикмет Гаджиев обратился к ОБСЕ и «Репортерам без границ»
5 ноября 2020 г. 21:47
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
Минобороны: Разрушена военная инфраструктура противника в Тонашене
5 ноября 2020 г. 18:04
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
Видеокадры из освобожденных сел Физулинского и Ходжавендского районов
5 ноября 2020 г. 17:39
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
Ильхам Алиев о Пашиняне: встреча с ним не имеет никакого смысла
5 ноября 2020 г. 14:54
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE
5 ноября 2020 г. 14:20
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
Еще 7 сёл Азербайджана освобождены от оккупации
4 ноября 2020 г. 17:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi