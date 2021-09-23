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США вернут Ираку похищенную 3500-летнюю табличку "Гильгамеша"

США вернут Ираку похищенную 3500-летнюю табличку "Гильгамеша" 23 сентября в Вашингтоне состоится церемония передачи властям Ирака клинописной таблички с текстом шумерского эпоса "Гильгамеш", сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.
Литература
23 сентября 2021 г. 12:49
США вернут Ираку похищенную 3500-летнюю табличку Гильгамеша

23 сентября в Вашингтоне состоится церемония передачи властям Ирака клинописной таблички с текстом шумерского эпоса "Гильгамеш", сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Возраст глиняного памятника – 3500 лет, табличка считается одним из древнейших текстов в мире.

Артефакт был похищен из иракского музея в 1991 году, во время операции "Буря в пустыне". Он был незаконно доставлен в США и в 2014 году продан компании Hobby Lobby за 1,67 миллиона долларов и передан в экспозицию Библейского музея в Вашингтоне.

В июле 2021 года министерство юстиции США прияло решение о возвращении Ираку бесценного исторического памятника и еще 17 000 артефактов, которые были незаконно доставлены в США.

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