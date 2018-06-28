Президент подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея народного писателя Имрана Касумова

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея народного писателя Имрана Касумова.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях обеспечения проведения 100-летней годовщины со дня рождения народного писателя Имрана Касумова, которому принадлежат важные заслуги в развитии и пропаганде азербайджанской литературы, министерству культуры Азербайджанской Республики с учетом предложений Союза писателей Азербайджана и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею народного писателя Имрана Касумова.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Отметим, что в ноябре 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской литературы, прозаика, драматурга, киносценариста и публициста, общественного деятеля, лауреата Государственной премии, народного писателя Имрана Гашим оглу Касумова.

Имран Касумов является одним из мастеров, которые своими творческими поисками и художественными изысканиями внесли вклад в сокровищницу азербайджанской литературы. На протяжении всей своей многогранной литературной деятельности он в своих произведениях, написанных в различных жанрах и отличающихся особым почерком, полностью отразил богатый духовный мир и моральные качества своих современников. Нашедшие удачное сценическое воплощение пьесы Имрана Касумова расцениваются как достижения азербайджанской драматургии. Снятые по его сценариям фильмы, являясь благодаря запоминающимся образам заслуживающими внимания произведениями искусства, и сегодня с одобрением воспринимаются любителями кино.