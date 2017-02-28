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    Переводческий Центр издал литературный альманах, освещающий творчество молодых литераторов

    Автор предисловия - известный литературный критик Асад Джахангир

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Переводческий Центр при Кабинете Министров Азербайджана издал литературный альманах "Йени сёз" (Новое слово), освещающий творчество молодых литераторов.

    Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу центра, в альманахе собраны стихи и рассказы талантливых молодых авторов, оставивших заметный след в литературе с конца 90-х.

    Цель издания - представить картину современной азербайджанской литературы, ознакомить читателя с творчеством молодых авторов. В будущем предусматривается перевод собранных в альманахе произведений на различные языки мира, привлечение их к проектам по пропаганде азербайджанской литературы на международной арене.

    Автор предисловия - известный литературный критик Асад Джахангир. 

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