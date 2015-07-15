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    Обнародована дата IV Бакинской международной книжной выставки-ярмарки

    Выставка-ярмарка пройдет 16-18 сентября в Бакинском дворце ручных игр

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Обнародована дата IV Бакинской международной книжной выставки-ярмарки.

    Как сообщил Report заведующий издательским сектором отдела по обороту книг и работе с издательствами Аслан Джафаров, выставка пройдет 16-18 сентября в Бакинском дворце ручных игр.

    По его словам, выставка-ярмарка проходит раз в два года. На нынешней ярмарке участвуют 100 из 120-ти издательств. Здесь будут продемонстрированы изданные в Азербайджане новые книги и издания.

    Напомним, что выставка-ярмарка проходит с 2009 года.

    На последней выставке-ярмарке в 2013 году были продемонстрированы периодические издания более 30-ти зарубежных издательств.

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