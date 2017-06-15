Объявлен лауреат Международной Букеровской премии

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Лауреатом международной литературной премии The Man Booker International Prize 2017 года стал израильский писатель Давид Гроссман, cообщает Report со ссылкой на официальный сайт премии.

Литератор удостоился приза за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar). Книга была переведена на английский Джессикой Коэн.

Денежный приз для победителя составляет 50 тысяч фунтов (64 тысячи долларов). Их разделят поровну между автором и переводчиком книги.

Все авторы, попавшие в шорт-лист, получат денежный приз в тысячу британских фунтов (примерно 1200 долларов). Такое же вознаграждение будет выплачено их переводчикам, так как жюри оценивает книги не на языке оригинала, а на английском.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Она стала ответвлением одноименной британской награды, которая была учреждена в 1968 году. На международный приз может претендовать любой писатель, если его роман переведен на английский язык и доступен в широкой продаже.