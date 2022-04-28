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Министр вручил Видади Бабанлы орден "Шараф"

Министр вручил Видади Бабанлы орден "Шараф" 28 апреля министр культуры Азербайджана Анар Керимов побывал в доме заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы.
Литература
28 апреля 2022 г. 18:23
Министр вручил Видади Бабанлы орден Шараф

28 апреля министр культуры Азербайджана Анар Керимов побывал в доме заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, министр поздравил Видади Бабанлы по случаю 95-летнего юбилея, а также с награждением орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы.

Затем Анар Керимов вручил Видади Бабанлы орден "Шараф".

Видади Бабанлы выразил глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанные ему внимание и заботу.

В конце была сделана памятная фотография.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir Vidadi Babanlıya “Şərəf” ordenini evində təqdim edib

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