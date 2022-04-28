Министр вручил Видади Бабанлы орден "Шараф"

28 апреля министр культуры Азербайджана Анар Керимов побывал в доме заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы.

28 апреля министр культуры Азербайджана Анар Керимов побывал в доме заслуженного деятеля искусств, известного писателя Видади Бабанлы.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, министр поздравил Видади Бабанлы по случаю 95-летнего юбилея, а также с награждением орденом "Шараф" за большие заслуги в развитии азербайджанской литературы.

Затем Анар Керимов вручил Видади Бабанлы орден "Шараф".

Видади Бабанлы выразил глубокую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанные ему внимание и заботу.

В конце была сделана памятная фотография.