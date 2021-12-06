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Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне

Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне Диплом и медаль лауреату Нобелевской премии по литературе Абдулразаку Гурне вручили в понедельник в британской столице.
Литература
6 декабря 2021 г. 23:29
Медаль лауреату Нобелевской премии по литературе вручили в Лондоне
Абдулразак Гурна

Диплом и медаль лауреату Нобелевской премии по литературе Абдулразаку Гурне вручили в понедельник в британской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в официальном аккаунте премии Twitter.

Торжественная церемония прошла в посольстве Швеции в Соединенном Королевстве.

"Первая Нобелевская премия была вручена ее законному владельцу. Лауреат 2021 года Абдулразак Гурна только что получил медаль и премию Нобелевской премии в Лондоне, Великобритания", - отмечается в сообщении.

Отметим, что Абдулразак Гурна - танзанийский писатель арабского происхождения, проживающий в городе Брайтон в Восточном Сассексе на юге Англии. Он родился в 1948 году в Султанате Занзибар. В 1968 году в связи с ростом антиарабских настроений на Занзибаре переехал в Великобританию. C 1985 года преподает литературу в Кентском университете (Великобритания).

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