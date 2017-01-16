Издан двухтомник "Антология азербайджанской литературы"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Вышло в свет очередное издание Переводческого центра при Кабмине – двухтомника "Антология азербайджанской литературы".

Как сообщили Report в пресс-службе центра, книга, где собраны произведения основоположников истории азербайджанской литературы – Хагани, Низами Гянджеви, Физули, И.Гутгашинлы, М.Ф.Ахундова, а также дана информация об их жизни и творчестве, предусмотрена как для научной сферы, областей литературы, искусства, образования, так и для широкой читательской аудитории.

Главный редактор двухтомника - Афаг Масуд, автор предисловия – доктор филологических наук, член-корреспондент НАНА, профессор, депутат Низами Джафаров.