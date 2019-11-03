Дмитрий Медведев поздравил писателя-бакинца с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил писателя, драматурга и сценариста Леонида Зорина с 95-летием.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, текст соответствующей телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

Премьер подчеркнул, что Зорин – автор пьес, которые всегда вызывали искренний интерес и аплодисменты любителей театрального искусства. Медведев также отметил, что фильмы, снятые по сценариям Зорина, входят в число лучших произведений российского кинематографа.

Драматург, прозаик Леонид Генрихович Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку (Азербайджан). В 1946 году окончил Азербайджанский университет имени С.М. Кирова, в 1947 году - заочное отделение Литературного института имени А.М. Горького.

В числе наиболее известных пьес Зорина – "Варшавская мелодия" (1967), "Декабристы" (1967), "Царская охота" (1974), "Покровские ворота" (1974), "Медная бабушка" (1975), "Карнавал" (1981) и многие другие.