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    В Баку проведут презентацию первой книги покойного писателя Мовлуд Мовлуда

    Доходы полученные от продажи книг будут переданы детям М. Мовлуда

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В открытой библиотеке Национальной библиотеки имени М. Ф. Ахундова состоится презентация сборника рассказов "Без зонта" (Çətirsiz) покойного молодого писателя Мовлуд Мовлуда.

    Как сообщает Report, презентация состоится 27 мая и продолжится с 12.00 до 14.00.

    Доходы, полученные от продажи книг, будут переданы ребенку М. Мовлуда.

    Книга рассказов М. Мовлуда "Без зонта", одна из 15 книг, вышедших в свет в серии книг библиотеки Азербайджанского фонда творчества.

    Отметим, что М. Мовлуд родился в 1989 г. Он совершил суицид 16 марта 2017 года, выбросившись с 17-го этажа здания. 

    Книга "Без зонта" была первой книгой покойного писателя.

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