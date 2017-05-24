В Баку проведут презентацию первой книги покойного писателя Мовлуд Мовлуда

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В открытой библиотеке Национальной библиотеки имени М. Ф. Ахундова состоится презентация сборника рассказов "Без зонта" (Çətirsiz) покойного молодого писателя Мовлуд Мовлуда.

Как сообщает Report, презентация состоится 27 мая и продолжится с 12.00 до 14.00.

Доходы, полученные от продажи книг, будут переданы ребенку М. Мовлуда.

Книга рассказов М. Мовлуда "Без зонта", одна из 15 книг, вышедших в свет в серии книг библиотеки Азербайджанского фонда творчества.

Отметим, что М. Мовлуд родился в 1989 г. Он совершил суицид 16 марта 2017 года, выбросившись с 17-го этажа здания.

Книга "Без зонта" была первой книгой покойного писателя.