Богатое литературное наследие Низами Гянджеви в официальной прессе Перу

В официальной перуанской государственной газете El Peruano по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви была опубликована статья посла Мамеда Талыбова под названием "Низами Гянджеви: литературное богатство человечества".

В официальной перуанской государственной газете El Peruano по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви была опубликована статья посла Мамеда Талыбова под названием "Низами Гянджеви: литературное богатство человечества".

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджанской Республики в Мексике, в ней представлена ​​информация о жизни и творчестве Н.Гянджеви, которого помнят, как самого яркого представителя Восточного Возрождения с его исключительными литературными произведениями и оставившего богатое художественное наследие для веков.

Уникальная жемчужина искусства поэта "Хамсе", созданная с использованием поэзии и философии в сочетании с историей и легендами, упоминается в произведениях, входящих в пятерку лучших, и, как говорят, создала незабываемые образцы поэзии, богатой идеями.

В статье также говорится, что влияние Н.Гянджеви в литературе распространилось за пределы страны в Иран, Турцию, Индию и Среднюю Азию, а его универсальные темы и литературные нововведения оказали значительное влияние на литературную и художественную среду этих регионов.