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Богатое литературное наследие Низами Гянджеви в официальной прессе Перу

Богатое литературное наследие Низами Гянджеви в официальной прессе Перу В официальной перуанской государственной газете El Peruano по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви была опубликована статья посла Мамеда Талыбова под названием "Низами Гянджеви: литературное богатство человечества".
Литература
30 декабря 2021 г. 06:46
Богатое литературное наследие Низами Гянджеви в официальной прессе Перу

В официальной перуанской государственной газете El Peruano по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви была опубликована статья посла Мамеда Талыбова под названием "Низами Гянджеви: литературное богатство человечества".

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджанской Республики в Мексике, в ней представлена ​​информация о жизни и творчестве Н.Гянджеви, которого помнят, как самого яркого представителя Восточного Возрождения с его исключительными литературными произведениями и оставившего богатое художественное наследие для веков.

Уникальная жемчужина искусства поэта "Хамсе", созданная с использованием поэзии и философии в сочетании с историей и легендами, упоминается в произведениях, входящих в пятерку лучших, и, как говорят, создала незабываемые образцы поэзии, богатой идеями.

В статье также говорится, что влияние Н.Гянджеви в литературе распространилось за пределы страны в Иран, Турцию, Индию и Среднюю Азию, а его универсальные темы и литературные нововведения оказали значительное влияние на литературную и художественную среду этих регионов.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Gəncəvinin zəngin ədəbi irsi Perunun rəsmi mətbuatında

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