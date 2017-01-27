Барак Обама может получить за свои мемуары около 20 млн долларов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Бывший президент США Барак Обама может получить за свои мемуары 20 млн долларов или больше.

Как передает Report, такую оценку дала журналу The Hollywood Reporter Эстер Ньюберг, руководитель издательской группы профильного подразделения агентства International Creative Management Partners, которое работает с творческим личностями из индустрии кино, телевидения, музыки, литературы и развлечений.

"Нет никаких сомнений в том, что воспоминания Обамы будут оценены дороже, чем у любого другого президента", - сказала она.

Согласно публикации, эту оценку разделяет и историк из Принстонского университета Джулиан Зелизер, изучающий институт президентства в США.

На его взгляд, к Обаме интерес выше, чем к его предшественникам, "как со стороны консерваторов, которые его реально ненавидят, так и со стороны либералов, горячо восхищающихся тем, что он сделал". Зелизер считает, что Обаме за книгу предложат больше, чем Биллу Клинтону или Джорджу Бушу-младшему.

Последний в свое время получил 7 млн долларов за книгу "Ключевые решения", вышедшую в 2010 году и разошедшуюся тиражом более 2,6 млн экземпляров. Клинтон же получил рекордные для американских экс-президентов 15 млн долларов за мемуары "Моя жизнь", вышедшие в свет в 2001 году тиражом в 2,2 млн экземпляров.