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    Азербайджан будет представлен на Международной книжной выставке в Стамбуле

    Во время выставки-ярмарки пройдет ряд мероприятий

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Стамбуле 4-7 ноября откроется Международная книжная выставка.

    Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма.

    Для участия на выставке в Турцию отбудет делегация в составе сотрудников министерства культуры и туризма, издательств "Azərnəşr, "Kaspi Nəşrləri", "Hədəf Nəşrləri", "Altun kitab", "Qələm" и "Parlaq imzalar". 

    На ежегодной выставке примут участие представители многих стран мира. Выставка представляет важное значение с точки зрения пропаганды богатой азербайджанской культуры, развития страны и карабахской действительности, а также создания связей с зарубежными партнерами в областях издательства и информации.

    Во время выставки-ярмарки пройдет ряд мероприятий. 

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