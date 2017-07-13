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    Известная мексиканская актриса и певица Ана Алисия Салас выступила в Баку

    Она представила монолог о жизни прославленной мексиканской художницы Фриды Кало

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Известная мексиканская актриса и певица Ана Алисия Салас выступила в Баку.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, А.А.Салас представила монолог о жизни прославленной мексиканской художницы  Фриды Кало.

    Данное представление позволило зрителям ознакомится с различными этапами жизни иконы мексиканского искусства, одной из наиболее известных художниц мирового уровня XX  века. В то же время, публике представилась возможность насладиться традиционной мексиканской музыкой в исполнении А.А.Салас.

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