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Завтра Мусе Ягубу будет представлено почетное звание "Народный поэт"

Завтра Мусе Ягубу будет представлено почетное звание "Народный поэт"

Завтра, 5 сентября, известным поэтам Мусе Ягубу и Вахиду Азизу будет представлено почетное звание "Народный поэт".

Об этом в заявлении Report сказал сам М.Ягуб.

Он сообщил, что получил приглашение посетить министерство культуры 5 сентября для представления почетного звания: "Поскольку я находился в районе, то не успел на сегодняшнее мероприятие".

Отметим, что в мае распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ягубову Мусе Сафимамед оглу было присвоено почетное звание "Народный поэт".

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