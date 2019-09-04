Завтра Мусе Ягубу будет представлено почетное звание "Народный поэт"

Завтра, 5 сентября, известным поэтам Мусе Ягубу и Вахиду Азизу будет представлено почетное звание "Народный поэт".

Об этом в заявлении Report сказал сам М.Ягуб.

Он сообщил, что получил приглашение посетить министерство культуры 5 сентября для представления почетного звания: "Поскольку я находился в районе, то не успел на сегодняшнее мероприятие".

Отметим, что в мае распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Ягубову Мусе Сафимамед оглу было присвоено почетное звание "Народный поэт".