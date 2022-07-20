О нас

Завершился прием сценариев на конкурс "Карабах”

Завершился прием сценариев на конкурс "Карабах” Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершила прием сценариев на конкурс сценариев под названием "Азербайджанфильм– 100".
Kультурная политика
20 июля 2022 г. 12:39
Завершился прием сценариев на конкурс Карабах”

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершила прием сценариев на конкурс сценариев под названием "Азербайджанфильм– 100".

Как сообщает Report, конкурс, объявленный в связи со 100-летием киностудии, проведен на тему “Карабах”.

Цель конкурса, проводимого в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

На конкурс поступило 60 заявок, из которых семь не были приняты из-за несоответствия регламенту. Победители будут определены Экспертным советом, созданным при киностудии. Победителям конкурса будут вручены премии в размере 10 тыс. (первое место), 8 тыс. (второе место) и 5 тыс. (третье место) манатов.

Имена победителей будут объявлены 2 августа в День азербайджанского кино.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Qarabağ” mövzusunda elan olunan müsabiqəyə ssenari qəbulu başa çatıb

Другие новости из категории

Министр культуры встретился с послом Сербии
ФотоМинистр культуры встретился с послом Сербии
19 июля 2022 г. 19:46
Японский пианист-виртуоз дал концерт в Баку
ФотоЯпонский пианист-виртуоз дал концерт в Баку
19 июля 2022 г. 09:29
Бахрам Багирзаде: Нынешнее поколение знает меня как бреющегося мужчину из телевизора
ФотоБахрам Багирзаде: Нынешнее поколение знает меня как бреющегося мужчину из телевизора
16 июля 2022 г. 16:39
Завершились проходившие в Шуше Дни поэзии Вагифа
Завершились проходившие в Шуше Дни поэзии Вагифа
15 июля 2022 г. 14:54
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днями поэзии Вагифа
ФотоМехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днями поэзии Вагифа
15 июля 2022 г. 11:16
Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку
Японский пианист-виртуоз Темпей Накамура выступит с концертом в Баку
15 июля 2022 г. 11:10
Заслуженная артистка Азербайджана удостоена французского ордена Почетного легиона
Заслуженная артистка Азербайджана удостоена французского ордена Почетного легиона
14 июля 2022 г. 17:00
Посол Великобритании встретился с министром культуры Азербайджана
Посол Великобритании встретился с министром культуры Азербайджана
13 июля 2022 г. 17:50
Национальному герою Ильгару Мирзоеву посвящен фильм
Национальному герою Ильгару Мирзоеву посвящен фильм
13 июля 2022 г. 12:36
Министр дал поручения по охране памятников в Баку
ФотоМинистр дал поручения по охране памятников в Баку
13 июля 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi