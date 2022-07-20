Завершился прием сценариев на конкурс "Карабах”

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершила прием сценариев на конкурс сценариев под названием "Азербайджанфильм– 100".
Как сообщает Report, конкурс, объявленный в связи со 100-летием киностудии, проведен на тему “Карабах”.
Цель конкурса, проводимого в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.
На конкурс поступило 60 заявок, из которых семь не были приняты из-за несоответствия регламенту. Победители будут определены Экспертным советом, созданным при киностудии. Победителям конкурса будут вручены премии в размере 10 тыс. (первое место), 8 тыс. (второе место) и 5 тыс. (третье место) манатов.
Имена победителей будут объявлены 2 августа в День азербайджанского кино.