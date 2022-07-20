Завершился прием сценариев на конкурс "Карабах”

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершила прием сценариев на конкурс сценариев под названием "Азербайджанфильм– 100".

Киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы завершила прием сценариев на конкурс сценариев под названием "Азербайджанфильм– 100".

Как сообщает Report, конкурс, объявленный в связи со 100-летием киностудии, проведен на тему “Карабах”.

Цель конкурса, проводимого в категории "Сценарий полнометражного художественного фильма" - поддержка и стимулирование деятельности творческих людей, работающих в сфере кинематографии, привлечение к процессу новых творческих сил и формирование сценарного портфолио киностудии.

На конкурс поступило 60 заявок, из которых семь не были приняты из-за несоответствия регламенту. Победители будут определены Экспертным советом, созданным при киностудии. Победителям конкурса будут вручены премии в размере 10 тыс. (первое место), 8 тыс. (второе место) и 5 тыс. (третье место) манатов.

Имена победителей будут объявлены 2 августа в День азербайджанского кино.