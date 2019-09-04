Завершился конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Завершился открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, ИВ города Баку и Фондом Гейдара Алиева по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов.

Решение жюри будет обнародовано в ближайшие дни.

По его словам, на конкурс в целом было представлено 26 проектов.

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предусматривается установить на площади близ станции метро "Ичеришехер" (на улице Истиглалийят).

Отметим, что заявки и эскизы на конкурс принимались с 25 апреля по 30 июня этого года. С учетом интереса к конкурсу, обращений ректора Азербайджанской государственной академии художеств Омара Эльдарова и ряда скульпторов конкурс был продлен до 31 августа.