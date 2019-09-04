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Завершился конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Завершился конкурс по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

Завершился открытый конкурс скульптуры, проведенный министерством культуры, ИВ города Баку и Фондом Гейдара Алиева по созданию памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал представитель Центра Гейдара Алиева Зафиг Халилов. 

Решение жюри будет обнародовано в ближайшие дни. 

По его словам, на конкурс в целом было представлено 26 проектов. 

Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву предусматривается установить на площади близ станции метро "Ичеришехер" (на улице Истиглалийят). 

Отметим, что заявки и эскизы на конкурс принимались с 25 апреля по 30 июня этого года. С учетом интереса к конкурсу, обращений ректора Азербайджанской государственной академии художеств Омара Эльдарова и ряда скульпторов конкурс был продлен до 31 августа. 

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